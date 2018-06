Opening nieuwe speeltuin Rivierenhof

Op de Parkweg, tussen de Jezuïetendreef en het kasteel Rivierenhof in Deurne, werd onder ruime belangstelling de langverwachte nieuwe speeltuin plechtig geopend, enthousiast ingespeeld en helemaal goed bevonden! De nieuwe speeltuin werd ontworpen op basis van de noden, de wensen en de feedback van de dagelijkse parkgebruikers.



Jan De Haes, gedeputeerde bevoegd voor provinciale groendomeinen: “Anderhalf jaar geleden gaven ruim vijfhonderd gebruikers van het Rivierenhof, waaronder 217 kinderen, tijdens een grote bevraging in het park hun mening over de ideale speeltuin. Daaruit bleek dat die vooral uitdagend voor alle leeftijden moet zijn en bij voorkeur opgebouwd rond een specifiek thema dat de fantasie prikkelt.”

De ideale speeltuin is ook groot (‘het park waardig’) en heeft een terras met zicht op de spelende kinderen. Klimmen, glijden, schommelen en een kabelbaan staan bovenaan het verlanglijstje. Tenslotte is de ideale speeltuin mooi in het park geïntegreerd door het gebruik van natuurlijke materialen.

Jan De Haes: “Met al deze bevindingen ging provincie Antwerpen integraal aan de slag. De resultaten van de uitgebreide bevraging vormden de basis van het bouwdossier voor de speeltuinbouwers. In zeven en een halve maand verrees in het Rivierenhofeen nieuwe speeltuin die erg middeleeuws aanvoelt en waarbij met enkele aangepaste toestellen ook het speelplezier van kinderen met een handicap of in een rolstoel wordt verzekerd.”