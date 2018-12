Opening premetrostation Opera opnieuw uitgesteld

De opening van het premetrostation Opera wordtopnieuw uitgesteld. De voorziene extra vertraging is nu 6 maanden, dat betekent dat het station pas in oktober 2019 zal opengaan. Ook de renovatie van de leien en de ingebruikname van de tramlijnen op de Italiëlei schuiven op in de planning.

De vertra­gingen die de aannemer in het voorjaar aankon­digde, situeerden zich groten­deels ondergronds, dus op het premetro­sta­tion Opera, de autotun­nels, de parking en de fietsen­stal­ling. Bovengronds schoof de heraanleg van de Teniers­plaats op, omdat deze nauw samenhangt met de realisatie van de fietspar­king. De opleve­ring van de Teniers­plaats bovengronds werd door de aannemer voorzien in december 2018. Het premetro­sta­tion Opera zou zeven maanden schuiven in de timing en zou volgens de aannemer weer opengaan in maart 2019. Ook de autotun­nels zouden later opengaan dan voorzien, met name in december 2019, in plaats van begin 2019. Hierdoor zou ook de ‘knip in de Leien’ twaalf maanden langer in stand worden gehouden. De aannemer voorzag in zijn eerste voorstel van aangepaste planning dat de eindti­ming van de werken zou verschuiven naar februari 2020, met de opleve­ring van de parking onder het Operap­lein als laatste fase van het project.

De opdracht­ge­vers ontvingen van de aannemer een nieuwe stand van zaken van het project. Een groot deel van de werken Brabo 2 is afgerond. Het Operap­lein en Teniers­plaats zijn bovengronds groten­deels afgewerkt en op de Roosevelt­plaats is het eerste kwadrant aan Opera klaar. De werken aan de Noorder­laan zijn klaar, en op het Eilandje wordt de laatste hand gelegd aan de tramsporen in de Mexicos­traat. Op het Eilandje rijdt de tram over de Londen­brug en de Kempen­straat naar de Noorder­laan.

De geplande datum van opening van de autotunnel en ondergrondse parking wijzigt niet ten opzichte van de planning van februari 2018. Volgens de planning van de aannemer zal de autotunnel klaar zijn in december 2019 en de parking eind februari 2020.

Voor bepaalde project­on­der­delen is er een bijkomende vertra­ging. De geplande ingebruik­name van de tramlijnen op de Italiëlei en in de Mexicos­traat schuift naar oktober 2019, samen met de opening van het vernieuwde premetro­sta­tion Opera. Op de Roosevelt­plaats zullen alle kwadranten volgens de aannemer afgewerkt zijn in april 2020. Gedurende de werken aan de Roosevelt­plaats kunnen de bussen altijd blijven rijden. Wanneer de Roosevelt­plaats klaar is, zullen er voor het Atheneum geen bussen meer stoppen en wordt hier een nieuw pleintje gecreëerd.

Onder de De Keyserlei wordt volop verder gewerkt aan de renovatie van het premetro­sta­tion Opera. Daarna wordt de bovenbouw aangelegd, waarvan de afwerking gepland is in september 2019. De voet- en fietspaden op het stuk Frankrijklei tussen Maria-Theresi­alei en het Operap­lein zijn klaar aan de stadszijde. Aan de zijde van het station wordt verwacht dat deze klaar zullen zijn in april 2019. De fietsen­stal­ling onder de Teniers­plaats zal volgens de planning in gebruik genomen kunnen worden vanaf oktober 2019.

Op de Italiëlei zullen de werken volgens de aannemer volledig klaar zijn in oktober 2019. De vernieu­wing van de wegen op het Harden­voort­vi­a­duct zal volgens de aannemer klaar zijn in november 2019. Er zal tijdens de werken aan het Harden­voort­vi­a­duct altijd verkeer mogelijk blijven over de brug.

Voorgaande betreft de stand van zaken van het project op basis van de geactu­a­li­seerde planning zoals gecommu­ni­ceerd door de aannemer. In functie van de voortgang van de werken kan de door de aannemer voorop­ge­stelde planning voor één of meerdere project­on­der­delen nog wijzigen.

(bericht en afbeelding : Noorderlijn)