Opening tunnels onder Operaplein uitgesteld

De gloednieuwe tunnels onder het Operaplein in Antwerpen gaan nog niet open. Het had een volksfeest moeten worden dit weekend.

Want het hart van de stad werd er bijna drie jaar voor onderbroken. En dat was een beproeving. Maar de geplande opening is dus uitgesteld. Nochtans zijn de tunnels klaar. Maar brandweer, politie en andere hulpdiensten moeten er nog de laatste oefeningen in doen en de gebruikelijke afspraken maken. Er is nog geen nieuwe datum voor de opening bekend. Er wordt wel achter de schermen voort gewerkt om het autoverkeer zo snel mogelijk door de nieuwe tunnels te laten rijden.