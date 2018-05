Openingsfeest van het nieuwe Kunstenplein in Berchem

In het weekend van 5 en 6 mei wordt het nieuwe Kunstenplein tussen het Berchemse districtshuis, bibliotheek De Poort en Academie Berchem officieel geopend met een echt feestweekend.

Het gebied tussen het districtshuis, bibliotheek De Poort en Academie Berchem was lange tijd niet toegankelijk. Het Kunstenplein brengt daar verandering in en geeft de Berchemnaars een nieuwe ontmoetingsplek. In afwachting van een definitieve heraanleg in de toekomst kreeg het plein een houten zittribune en een lange houten trap. Een helling laat fietsers en voetgangers het hoogteverschil overbruggen.

“Met de opening van dit Kunstenplein creëren we extra open ruimte in Oud-Berchem,” vertelt districtsburgemeester Evi Van der Planken. “Het plein geeft deze dichtbebouwde buurt een nieuwe ontmoetingsplek. We spelen met hout, groen en open ruimte in het thema van kunst, cultuur en ontmoeting. We zijn ervan overtuigd dat dit plein een katalysator kan betekenen voor de wijk.”