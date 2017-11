Openingsfeest Winter in Antwerpen met Jef Neve en Natalia en Dimitri Vegas & Like Mike

De winter start dit jaar in Antwerpen op zaterdag 9 december, met een groot openingsfeest in het centrum. En Antwerpen kon dit jaar opnieuw mooie namen strikken voor de optredens: niemand minder dan Jef Neve en Natalia en Dimitri Vegas & Like Mike komen het winterseizoen in gang trappen.

Verder is er een wervelende show op de ijspiste met Kevin Van der Perren, een adembenemende videomapping op het stadhuis, en de inhuldiging van de grote kerstboom op de Handschoenmarkt. Het feest gaat verder op zondag 10 december, met de opening van de Diamond Dome op het Koningin Astridplein.

De winterperiode staat voor de deur, en traditioneel valt er dan in ‘atypisch Antwerpen’ heel wat speciaals te doen en te beleven. Kerstcadeaus shoppen in de gezellig verlichte straten, een lekkere warme chocolademelk drinken met een Antwerps handje erbij, een foto nemen van alle lichtjes vanop het dak van het MAS, … en natuurlijk afzakken naar de evenementensite van Winter in Antwerpen in het centrum, die volledig is ingericht om bezoekers van de ene verbazing in de andere te laten vallen. Al dit winterplezier wordt door de stad officieel in gang gezet op zaterdag 9 december met een groot openingsfeest.

Burgemeester Bart De Wever is alvast enthousiast: “Ons openingsfeest belooft dit jaar fantastisch te worden voor jong en oud. Van de gezelligheid van de kerstbomen tot een uniek beiaardconcert: ik nodig iedereen uit om volop mee te komen genieten van de Winter in Antwerpen.”

Programma openingsfeest

ZATERDAG 9/12

Vanaf 11 uur - centrum

Om 11 uur gaan alle attracties op de evenementensite open. Het grote publiek kan dan cadeaus kopen of iets lekkers eten of drinken op de kerstmarkt. Of natuurlijk met de (klein)kinderen van de tubing op het Steenplein glijden, de kathedraal bewonderen vanop het reuzenrad, rondjes draaien met een geliefde op de ijspiste, en nog veel meer.

17 uur tot 17.30 uur - Handschoenmarkt

Dimitri Vegas en Like Mike komen dit jaar het openingsfeest in gang trappen. The Hum, Complicated, Body Talk, iedereen heeft al wel eens een nummer van het bekende dj-duo mee geneuried. De Willebroekse broers komen eerst naar het centrum van Antwerpen, een kleine week voor ze aan een reeks shows in het Sportpaleis beginnen. En dat voor iets heel speciaals: een mini-concert vanop de kathedraaltoren. Na een acte de présence met de burgemeester op de Handschoenmarkt beklimmen Dimitri en Mike de toren, om samen met beiaardier Liesbeth Janssens een medley van hun allergrootste hits te spelen. De beiaard zal voor een keer dus vooral dancemuziek produceren, een unieke gebeurtenis.

17.30 uur tot 18 uur - Groenplaats

Vervolgens komt onze Belgische schaatstrots Kevin Van der Perren, net als de vorige jaren, de ijspiste inschaatsen met een wervelende show. Onder de titel ‘Happily ever after’ geeft hij het beste van zichzelf, samen met een aantal andere schaatsers. Van der Perren geeft ook een initiatie aan een reeks jonge schaatsertjes. Daarna is het opnieuw aan het publiek om de piste te verkennen.

18 uur – Handschoenmarkt

Er staan drie reuzenkerstbomen in Antwerpen tijdens deze winterperiode: op het Koningin Astridplein, de Grote Markt en de Handschoenmarkt. Die laatste boom, naast de kathedraal, wordt om 18 uur officieel ingehuldigd, en de lichtjes op de Handschoenmarkt worden dan voor het eerst aangestoken, wat zorgt voor een eerste echt magisch wintermoment.

18 uur, 19.30 uur en 20.30 uur – Grote Markt

Net als vorig jaar wordt het stadhuis gedurende het openingsfeest drie keer het decor voor een gigantische videoprojectie. Jong en oud genieten van een warm audiovisueel spektakel dat de Grote Markt doet gloeien, met beelden die het verhaal vertellen van het stadhuis en zijn bewoners, en heel wat special effects.

18.30 uur tot 22 uur - Spiegeltent Steenplein

In de Spiegeltent op het Steenplein staat Jan Cleymans met zijn band Portatief: een driekoppige bende die een feestje bouwt met de beste amusementsmuziek van de afgelopen honderd jaar. Met hun liedjes die iedereen kent en graag meezingt zorgen ze voor een gezellig karaokemoment naast Het Steen.

21 uur tot 22.30 uur – Scheldekaaien ter hoogte van de voetgangerstunnel

Als afsluiter van de feestelijkheden geeft Jef Neve een uitgebreid concert aan de oever van de Schelde. Neve speelde dit jaar over de hele wereld, van Parijs tot Japan, van de Verenigde Staten tot Australië. Speciaal voor Winter in Antwerpen speelt hij een exclusief concert met een unieke setlist. Hij speelt daarbij niet alleen piano, maar dirigeert ook een klassiek orkest met 14 strijkers. Als klap op de vuurpijl heeft hij Natalia uitgenodigd om de zangpartijen voor haar rekening te nemen. Een verrassende combinatie die ongetwijfeld een heerlijke winterse sfeer en tonnen ambiance oplevert. En dat alles vlak naast de Schelde, op de Scheldekaaien die voor de gelegenheid een warme aankleding en verlichting zullen krijgen, zodat het publiek het gevoel krijgt dat het zich in een intiem theater bevindt.

Doorlopend van 17.30 tot 22.30 uur - centrum

Ook passanten worden zaterdag niet vergeten: een aantal opvallende figuren zullen het centrum doorkruisen op zaterdagavond. Magische steltlopers, schattige sneeuwmannen en andere animatiefiguren zorgen voor sfeer en zijn natuurlijk de ideale personages om selfies mee te nemen.

ZONDAG 10/12

De winterperiode in Antwerpen krijgt dit jaar een extra diamantschittering mee. Daarom krijgt het openingsfeest nog een verlenging op zondag. Dan opent namelijk op het Koningin Astridplein de Diamond Dome. Dat is een kunstig ontworpen constructie waarin bezoekers tot het einde van het jaar gratis een film over diamant kunnen bekijken. Het is een spectaculaire projectiefilm in 360 graden, speciaal gemaakt voor Winter in Antwerpen. In een kleine 5 minuten vertelt hij het verhaal van de diamant, ‘van mijn tot ringvinger’.

De Diamond Dome krijgt een speciale lichtomkadering met grote spots. Die komen voor de eerste keer in actie op zondag 10 december om 16.30 uur, waarna de eerste bezoekers het diamantverhaal kunnen ontdekken. Daarna is de Dome open van 11 tot en met 30 december, telkens tussen 10 en 20 uur.

De Diamond Dome maakt deel uit van de campagne ‘In Antwerp we speak Diamond - Diamond Capital since 1447’.