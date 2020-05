"Openingsuren winkels versoepelen, parken herinrichten en trouwen in open lucht"

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers heeft een coronagids klaar met ideeën die de steden en gemeenten moeten inspireren in de aanpak van de exit van de coronamaatregelen. Zo stelt hij voor de openingsuren van winkels te versoepelen, cadeaucheques voor lokale handelaars te verdelen of koppels in openlucht te laten trouwen. De minister lichtte zijn plannen toe in Het Laatste Nieuws en De Ochtend.

'De federale en regionale overheden bepalen de exitstrategie, maar de lokale besturen moeten dat in de praktijk brengen. En dat is niet evident', aldus Somers. De Open Vld-minister vindt dat de lokale besturen de versoepeling van de coronamaatregelen en het hernemen van de economie moeten aangrijpen om na te denken over de herinrichting van de openbare ruimten. Hij denkt daarbij onder meer aan de herinrichting van de parken, extra speelruimte voor kinderen en ruimte voor senioren.

Bij de heropening van de horeca kunnen steden en gemeenten ook hun terrassenbeleid aanpassen en grotere terrassen creëren. Andere suggesties van de minister zijn theater- en filmvoorstellingen in openlucht, huwelijken in de buitenlucht, inzetten op deelfietsen om het openbaar vervoer te ontlasten, winkelstraten verkeersvrij maken als het voetpad niet breed genoeg is, of cadeaubons die bij de lokale handelaars kunnen ingeruild worden.

Daarnaast wil Somers dat de gemeenten ook extra inspanningen doen voor kwetsbare inwoners en dat sportzalen worden ingeschakeld voor kinderopvang, nu de scholen stilaan heropenen. Minister Somers wijst erop dat zijn handleiding de lokale besturen wil inspireren, niet verplichten. Het gaat nog maar om een eerste versie waarover burgemeesters, de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) en welzijns- en werkgeversorganisaties nog hun zeg krijgen.

(foto © Belga)