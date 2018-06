Openingsweekend 'Antwerpen Barok' lokt 30.000 bezoekers

Het openingsweekend van het culturele stadsfestival ‘Antwerpen Barok 2018. Rubens inspireert’ heeft z'n start niet gemist. De tentoonstellingen in het M HKA, Rubenshuis, MAS en Middelheimmuseum, de stadwandelingen en het street art feestje lokten bijna 30 000 bezoekers. Vanavond sluit het feestweekend af met een concert van B.O.X., Dez Mona en Efterklang op het H. Conscienceplein.

Tijdens het weekend van 1 tot 3 juni opende in Antwerpen het culturele stadsfestival ‘Antwerpen Barok 2018. Rubens inspireert’. Alle ogen waren gericht op de expo’s ‘De Meester Leeft!’ in het Rubenshuis, ‘Michaelina’ in het MAS, ‘Sanguine | Bloedrood’ in het M HKA en ‘Experience Traps’ in het Middelheimmuseum, waar doorlopend muziek en rondleidingen plaatsvonden. Maar ook buiten de museummuren vierde de stad Peter Paul Rubens en zijn barokke culturele nalatenschap met o.a. performances in het Centraal Station, een inhuldiging van het groensculptuur van Recetas Urbanas op De Coninckplein, theater- en stadswandelingen en een feestje aan de barokke street art van El Mac.

Blikvanger tijdens het openingsweekend was het kunstwerk ‘Sacrilege’ van Jeremy Deller, een springkasteel op ware grootte in de vorm van Stonehenge. Vrijdag bracht de hevige regenval nog even de feestvreugde in het gedrang. Maar zodra de regenbuien over waren, zakte het publiek massaal af voor een rondje springen. Tot nu verwelkomde het springkasteel ruim 5.000 enthousiastelingen.

Schepen voor Cultuur Caroline Bastiaens blikt tevreden terug op het eerste weekend: “Hiermee zijn we alvast geslaagd in het opzet van ons stadsfestival: de mensen goesting geven in cultuur en in de stad. De komende maanden vullen we het programma verder aan met nog meer historische en hedendaagse barok.”