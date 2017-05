Openluchtzwembad De Molen langer open tijdens warm verlengd weekend

De weersvoorspellingen voor het komend verlengd weekend zien er zeer goed uit. Daarom zal openluchtzwembad De Molen van vrijdag tot en met zondag later open zijn.

Sinds vorige week zijn de 2 Antwerpse openluchtzwembaden terug open voor het publiek. Zwemliefhebbers kunnen voor een frisse duik terecht in de ecologische zwemvijver Boekenberg in Deurne en in openluchtzwembad De Molen op Linkeroever. Met het komende verlengd weekend voor de deur en de mooie weersvoorspellingen, besliste Sporting A om openluchtzwembad De Molen later open te laten. Waterratten kunnen zo zowel op vrijdag 26, zaterdag 27 als zondag 28 mei tot 20 uur in plaats van tot 18 uur genieten van een verfrissende zwembeurt.

Zwemvijver Boekenberg is open volgens de normale openingsuren en sluit op vrijdag en zaterdag om 19 uur en op zondag om 18 uur. Ook op donderdag zijn beide openluchtzwembaden gewoon open.

Ook in de zomervakantie langer zwemmen in juli en augustus

Net als vorig jaar zullen de 2 openluchtzwembaden in de zomervakantie hun deuren ook langer openhouden. In zwemvijver Boekenberg zijn zwemmers in de zomervakantie van maandag tot en met vrijdag welkom tot 20 uur. In openluchtzwembad De Molen genieten bezoekers in juli en augustus 4 keer van een pop-upavondopening. Dan is het zwembad open tot 21 uur en wordt er ook telkens een speciale sportactiviteit georganiseerd. Deze avondopeningen vinden enkel plaats bij mooi weer. De exacte data worden dus maar kort op voorhand vastgelegd.