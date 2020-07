Op de grote markten in Antwerpen zal je vanaf overmorgen verplicht een mondmasker moeten aandoen. -Het gaat dan over de zaterdag- en de zondagmarkt op het Theaterplein. De Vreemdelingen en de vogeltjesmarkt dus. Het is burgemeester Bart de Wever die dat beslist heeft. Hij wil ook specifiek de jongeren meer aansporen om de coronaregels te volgen.