Opgefokte bromfiets van minderjarigen in beslag genomen

Het verkeersondersteuningsteam van de regio Oost (Deurne en Borgerhout extra-muros) trok zaterdag op pad om asociaal en gevaarlijk gedrag in het verkeer te bestrijden. Er werd een opgedreven bromfiets onderschept. De klasse A bromfiets was opgedreven tot 50 kilometer per uur. De minderjarige bestuurder had geen rijbewijs, was niet verzekerd, maar had wel een passagier achterop.

Van een leerling-bestuurder was het voorlopig rijbewijs niet meer geldig sinds 2017. Een Nederlandse wagen met tijdelijke nummerplaten werd in beslag genomen wegens onverzekerd rijden. Er werd ook een bromfiets onderschept waarvan de bestuurder en zijn passagier in aanmerking kwamen voor de verkoop van verdovende middelen.

Tot slot werden 64 parkeerinbreuken vastgesteld, waarvan 22 vanwege zwaar vrachtvervoer.

