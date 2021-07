Het Antwerpse Muziektheater Transparant ging met haar voorstelling Songs of Nature normaal op toernee in China, maar strenge reisbeperkingen daar laten dat niet toe. Maar het gezelschap bleef niet bij de pakken zitten en vond een creatieve oplossing: de hele ploeg werd vervangen door chinezen en de repetities in goede banen geleid vanuit Antwerpen. Transparant is zo wellicht het enige westerse gezelschap dat op dit moment in China toert.