Opgelet: pak meer startproblemen en bandenpech deze zomer

Het is al een drukke zomer geweest voor VAB-Reisbijstand. De eerste helft van juli zijn ze daar namelijk al vijf procent vaker moeten tussenbeide komen voor autopech dan in dezelfde periode vorig jaar. De hitte blijkt de grote boosdoener bij de pechgevallen.

Zo is er onder meer een fikse stijging van het aantal startproblemen. Die namen met liefst 36 procent toe. Bij warm weer stijgt ook de temperatuur onder je motorkap. De batterij moet dan sneller en harder werken, waardoor ze kan oververhitten.

Enkele tips van VAB om batterijproblemen tijdens de zomer te vermijden:

- Parkeer je auto indien mogelijk in de schaduw en leg een zonnescherm op de voorruit.

- Je airco is één van de grootste energieverbruikers. Zet de ramen open voor je de auto start, zodat de lucht kan circuleren en de airco niet overbelast wordt.

- Vul de koelvloeistof op tijd bij om de motor te helpen afkoelen.

- Sta je stil? Laat het contact dan niet aanstaan om naar de radio te luisteren.

- Laat je batterij voor vertrek nakijken door een professional.

Ook het aantal mensen met bandenpech nam toe, met 18%. Daar had VAB voor de zomervakantie al voor gewaarschuwd. Enerzijds doordat de auto steeds minder vaak over een volwaardig alternatief beschikt voor een lekke band, anderzijds doordat de banden vaak in slechte staat verkeren. Vooral op zondag en ’s avonds, wanneer de bandencentrales gesloten zijn, is dit een probleem voor de pechvogels.

Uit onderzoek van VAB bij meer dan 200 auto’s blijkt dat:

- 1 op 3 auto’s met minstens één band met een verkeerde bandenspanning rondrijdt

- bij 1 op 5 auto’s minstens één band versleten is (profieldiepte minder dan 2mm).

VAB wijst automobilisten die nog op vakantie moeten vertrekken er nogmaals op dat een goede bandenspanning en staat van de banden zeer belangrijk is, zeker als je een lange rit gaat maken. Doordat het rubber van je banden door de hitte zachter wordt, heb je meer kans op bandenpech. Zeker als je banden al in mindere staat verkeren. Een te lage bandenspanning kan, zeker bij warm weer, ook sneller leiden tot een klapband, daarom moet je ook zeker de bandenspanning controleren.

De top-5 van de pechgevallen :

Bandenpech (vorig jaar nog op de tweede plaats): 24% van het totaal aantal pechgevallen Motorproblemen: 20% Startproblemen: 18% Ongeval: 8% Koppeling en versnellingsbak: 4%

Op de medische afdeling van VAB-Reisbijstand kwamen deze zomervakantie al honderden oproepen binnen van vakantiegangers met medische problemen. Nochtans kan je sommige zaken eenvoudig vermijden. VAB-Reisbijstand geeft daarom enkele belangrijke tips voor de meest voorkomende medische gevallen. De allerbelangrijkste tip die ze kunnen meegeven: wacht niet te lang om een arts te raadplegen, zo kunnen vele complicaties vermeden worden.

Deze eerste helft van juli kreeg de VAB-Alarmcentrale 15% meer oproepen voor ziekte op vakantie. Daartegenover staat wel dat we 19% minder oproepen kregen voor ongevallen. We zien dat steeds meer mensen verder en avontuurlijker reizen, zo hadden we deze zomer al medische dossiers in Thailand, Vietnam, Cuba, Ivoorkust, Laos en zelfs Kyrgyzstan. Maar dat is toch niet altijd zonder risico.

