Opgelet voor fraude met bankkaart

Om een golf aan faillissementen te vermijden, vragen de modewinkels om de solden pas in augustus te laten doorgaan en de sperperiode uit te breiden. Dat moet een opbod aan kortingen vermijden als de winkels weer open kunnen. Door de uitbraak van het coronavirus moeten de modewinkels de deuren dichthouden. Voor de sector komt dat heel ongelegen. Het gaat immers om de weken met de grootste lenteverkoop. Maar de sector houdt ook het hart vast voor wat staat te gebeuren eens de coronacrisis achter de rug is, en de winkels de deuren weer mogen openen. De vrees bestaat dat winkels zoveel mogelijk omzet zullen willen draaien, en dat een golf van kortingen er zit aan te komen. Dat zou de marges volledig doen wegsmelten. Daarom vragen de sectororganisatie voor zelfstandige modedetailhandel Mode Unie, en ondernemersorganisatie Unizo de overheid om de sperperiode - de periode voor de solden waarin geen reclame gemaakt mag worden voor kortingen - te laten ingaan van zodra de winkels weer opengaan. "Dat moet de zelfstandigen beschermen tegen elkaar en tegen de grote ketens, die veel meer slagkracht hebben. Er moet een gelijk speelveld komen voor alle spelers binnen de modehandel", aldus Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie. De sector vraagt ook om de soldenperiode, die normaal begint op 1 juli, pas in te laten gaan op 1 augustus. Foto Belga