Opgelet voor 'kluisrekeningfraude': tot 25.000 euro ontvreemd!

De Antwerpse politie heeft zeven verdachten gearresteerd in een onderzoek naar een bende die zich had gespecialiseerd in phishing. Sommige slachtoffers verloren tot 25.000 euro via zogenaamde 'kluisrekeningfraude'. De slachtoffers hadden een mail van een bank ontvangen dat hun kaartlezer vervangen moest worden. Er werd hen gevraagd om via een frauduleuze link hun gegevens over te maken. Nadien werden ze gebeld door een 'bankmedewerker', die ook lid was van de bende. Sommige slachtoffers werden via de fraude tot 25.000 euro afhandig gemaakt.

Het onderzoek van de lokale recherche startte in oktober vorig jaar toen een zogenaamde geldezel werd onderschept. Hij werd door de bende gebruikt om het buitgemaakte geld door te storten, waarna dit zo snel mogelijk door de bendeleden werd afgehaald. Het onderzoek bracht veertien verdachten uit België en Nederland in beeld, elk met een specifieke taak binnen de organisatie.

In samenwerking met de Nederlandse politie werden eind augustus in Nederland enkele huiszoekingen uitgevoerd. Begin september vonden ook huiszoekingen in de Antwerpse regio plaats. In totaal werden zeven verdachten gearresteerd. Er werden ook verschillende zaken in beslag genomen die verder onderzocht worden. De politie roept iedereen op om waakzaam te zijn voor fraude via het internet. Banken vragen nooit gegevens via de telefoon of via mail.

Meer info over kluisrekeningfraude vind je op de website van Febelfin.