Wie vandaag aan het parcours van de Antwerp Ten Miles wil supporteren, let best goed op zijn spullen. Dat laat de Antwerpse politie weten.

"We krijgen verschillende meldingen van mogelijke zakkenrollers", meldt de politie op Twitter. "We houden een oogje in het zeil, maar let op je spullen in de drukte. Werd je slachtoffer, spreek dan zeker een politieman/vrouw aan", aldus de politie.

(Bron: Politie Antwerpen)