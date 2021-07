Opgelet: zet u alweer schrap voor onweer

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) waarschuwt voor slecht weer. Vooral in de loop van de dag wordt het weer onstabiel. Er kunnen stevige onweers- en regenbuien komen. Ook in onze provincie geldt code geel vanaf 13 uur tot middernacht. De FOD Binnenlandse Zaken activeert daarom tijdelijk het nummer 1722. Voor storm- en waterschade waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt, kan je een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. Het nummer 112 mag je enkel bellen voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.

Het nummer 1722 wordt preventief geactiveerd wanneer een storm of wateroverlast wordt aangekondigd. Het feit dat het nummer wordt geactiveerd, zegt niets over de ernst van de waarschuwing en de omvang van de eventuele schade.