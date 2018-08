Opgraving lusthof Lanteernhof nabij vliegveld Deurne

Nog tot eind augustus zijn er archeologische opgravingen van het voormalige Lanteernhof aan de Boekenberglei in Deurne, naast het vliegveld.

Op deze site komen nieuwe schoolgebouwen voor kleuter- en lagere school Land van nu. Het archeologisch onderzoek was mee ingepland bij deze werken.

Lanteernhof

In 1533 werd op deze plaats een grote hoeve, ‘t goet ter Hagen’, verkocht aan een goudsmid die het geheel verbouwde tot buitenverblijf, een zogenaamd lusthof. De datum van deze verkoop is de eerste bekende vermelding van het gebouw. In de jaren 1940 werd het afgebroken, wat veel protest uitlokte.

Het oorspronkelijke 16de-eeuwse lusthof was omgeven door een muur met enkele hoektorens en een brede gracht. Het maakte deel uit van een groter geheel met een geometrische siertuin met een gracht rond, en een neerhof voor vee. De toegang bestond uit een poortgebouw met ophaalbrug geflankeerd door twee torens. Op het binnenterrein stonden twee grote gebouwen in L-vorm, een hoge toren en later ook enkele bijgebouwen, de overige delen waren in gebruik als tuin. De naam ‘Lanteernhof’ zou gegeven zijn omdat in de toren elke nacht een lantaarn ontstoken werd. Het lusthof werd in zijn 400-jarig bestaan verschillende keren verbouwd.

Archeologisch onderzoek

Bij de huidige opgraving wordt de plek waar de nieuwe schoolgebouwen zullen komen onderzocht. Dat is het noordelijke deel van het lusthof. De overige delen liggen op gronden van het vliegveld.

De archeologen zullen een deel van de grachtmuur met het aangrenzende binnenterrein blootleggen. Mogelijk komen er ook enkele (bij)gebouwen terug aan het licht. Daarnaast graven ze de zone van de toegangsbrug op, waarbij het onderzoek zich vooral richt op de brugpijlers en eventuele grachtvullingen.

Behalve aan het uit historische bronnen bekende lusthof wordt bij de opgraving ook aandacht besteed aan oudere bouwfasen op het terrein. Mogelijk zijn er nog sporen van eerdere gebouwen, omdat een lusthof doorgaans werd opgericht op locaties waar reeds lang een omgrachte hoeve of een andere versterkte site lag. Ook bij het Lanteernhof was er al sprake van een ‘hoeve met huysinghe, etc.’ bij de verkoop in 1533. Tijdens de opgravingen van de voorbije dagen zijn al grondsporen vastgesteld die mogelijk tot oudere fasen van het goed behoren. Verder hopen de archeologen meer gegevens te vergaren over de bewoners van het lusthof. Mogelijk zijn er vondsten die wijzen op een bepaalde activiteit of grote welstand.

De opgraving gebeurt door studiebureau ABO nv, met wetenschappelijke begeleiding door de Antwerpse dienst archeologie in samenwerking met het volksmuseum Turninum.

(bericht en foto : Stad Antwerpen - district Deurne)