Nieuws Ophef in Joodse wijk nadat jongeren met Palestijnse vlag skaten

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Er is ophef ontstaan over twee jongeren die met Palestijnse vlaggen door de joodse wijk in Antwerpen skaten. De twee zijn zelf Palestijnse vluchtelingen uit de Gaza-strook. De filmpjes van hun tochten zijn op Youtube al meer dan 2 miljoen keer bekeken. Het forum van joodse organisaties heeft klacht ingediend bij gelijkekansencentrum Unia, en wil dat de provocaties stoppen.