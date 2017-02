Ophokplicht voor alle pluimvee

Op 1 februari 2017 werd het H5N8 vogelgriepvirus geïdentificeerd bij een hobbyhouder in de gemeente Lebbeke. Hierdoor worden de verplichte preventieve maatregelen tegen vogelgriep versterkt.

Welke maatregelen gelden er?

Vanaf donderdagmiddag 2 februari 2017 zal alle pluimvee, loopvogels inbegrepen, en andere in gevangenschap gehouden vogels, zowel van professionele als particuliere houders, opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten) moeten worden om zo alle contact met wilde vogels te vermijden.

Alle verzamelingen van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels, evenals de markten worden verboden.

Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.

Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.

In Lebbeke wordt een bufferzone van 3 km zone rond de betrokken plaats afgebakend. In deze zone is alle vervoer van pluimvee, vogels en broedeieren verboden. Iedereen in deze zone die pluimvee heeft, moet binnen de 48h een inventaris overmaken aan de burgemeester.

Wees waakzaam

Voorlopig is de professionele sector niet getroffen. We moeten wel zeer waakzaam blijven. De nauwgezette opvolging van de veiligheidsmaatregelen is daarom van primordiaal belang zodat dit een geïsoleerd geval kan blijven.

We willen alle houders van pluimvee herinneren aan het belang om onmiddellijk een dierenarts te contacteren wanneer ze een verhoogde sterfte in hun toom opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte.

Geen risico voor consumenten

Er is geen enkel risico voor de consumenten. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.

Bron: www.wuustwezel.be