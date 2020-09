Opknapbeurt voor schilderijen en raadzaal Antwerps stadhuis

Na een opknapbeurt van de trouwzaalstoelen van het Antwerpse stadhuis in 2019 volgt dit jaar een opknapbeurt van de schilderijen en de stoelen en lessenaars van de raadzaal. Voor de restauratie van het stadhuis kent Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele 3 miljoen euro toe.

Volgens Diependaele is het stadhuis van Antwerpen als belfort erkend als werelderfgoed. "Belforten symboliseerden in onze contreien de stedelijke macht in de late middeleeuwen en de invloed en rijkdom van steden door de eeuwen heen. Ik ben dan ook bijzonder blij dat er geïnvesteerd wordt in het stadhuis van Antwerpen. Zo zorgen we samen met de stad voor een duurzaam gebruik van het monument. Een monument dat relevant blijft in de toekomst”.

Eind 2017 werd een meerjarenpremieovereenkomst voor de restauratie van het Antwerpse stadhuis en Het Steen goedgekeurd. “In totaal wordt voor de restauratie van beide historische gebouwen 30 miljoen euro uitgetrokken, waarvan 10,8 miljoen euro betaald wordt met een Vlaamse erfgoedpremie”, laat minister Diependaele weten. “In 2018 werd een eerste premie van 3 miljoen euro voorzien voor het stadhuis. Ook in 2020 is er 3 miljoen euro voorzien voor de restauratie van het Antwerpse stadhuis.”

Het stadhuis van Antwerpen werd beschermd als monument in 1936 en is sinds 1999 opgenomen op de lijst van UNESCO-wereldcultuurerfgoed.

(Bron: Kabinet van minister Diependaele)