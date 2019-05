Studenten van De Scheepvaart-school op Linkeroever in Antwerpen kunnen opnieuw gebruik maken van hun opleidings-schip voor de binnenvaart.De Themis 2 kan na een jaar weer op volle koers varen, nadat de noodzakelijke herstellings- en verbeteringswerken zijn afgerond. Belangrijk nieuws voor De Scheepvaart-school, want het is slechts één van twee secundaire scholen in Vlaanderen, waar een maritieme opleiding wordt aangeboden . En de enige met een opleiding in de binnenvaart, die in de toekomst alleen maar belangrijker zal worden.