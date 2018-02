Oplichters verkopen chocolade en snoepgoed 'om op schoolreis te gaan'

In Deurne verkocht een minderjarige jongen chocolade aan voorbijgangers, zogezegd om zijn schoolreis te betalen. Maar het gaat om oplichting.

De politie van Antwerpen waarschuwt voor jongeren die mensen misleiden door snoepgoed te verkopen voor een zogezegd goed doel. In de afgelopen weken kreeg de politie hiervoor verschillende meldingen. De verschillende wijkteams houden deze gang van zaken extra in de gaten.

In de vogeltjeswijk in Deurne werd vorige week een jongen gecontroleerd. Hij bood de chocolade aan ter waarde van 10 euro en maakte de voorgangers wijs dat hij het snoepgoed verkocht ten voordele van een schoolreis naar Spanje. Maar in werkelijkheid wilde de jongen een centje bijverdienen. De politie zag de jongen bezig en controleerde hem. Er werd een proces-verbaal opgesteld en de ouders van de minderjarige kregen uitleg over de feiten.

De politie is waakzaam en waarschuwt voor dit fenomeen. Bij twijfel adviseert de politie om de omschreven school of jeugdbeweging te contacteren. Wie het slachtoffer werd van deze vorm van oplichting kan gratis contact opnemen met de Blauwe Lijn op 0800 123 12.