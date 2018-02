Oplichtersbende versluisde auto's via Automarkt A12 in Wilrijk

De Veurnse onderzoeksrechter heeft negen verdachten aangehouden voor hun rol in een internationale oplichtersbende. Volgens het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne werden minstens 38 voertuigen aangekocht door valse betalingsbewijzen voor te leggen.

Het onderzoek ging in de zomer van 2016 van start toen een slachtoffer in Diksmuide aangifte deed bij de politie. De gedupeerde had een voertuig verkocht, maar was daarvoor slechts deels betaald door de koper. Verder onderzoek door de FGP Veurne bracht aan het licht dat een bende uit het voormalige Joegoslavië zich op grote schaal met dergelijke oplichtingen via internet bezighield.

Aan particuliere verkopers bezorgden ze via mail of Whatsapp valse betalingsbewijzen. Daardoor gaf de bedrogen eigenaar zijn voertuig bijna kosteloos aan de verdachten. De wagens werden kort verzekerd, maar verdwenen enkele dagen later al uit België. Vaak werden ze via een automarkt in Wilrijk naar het buitenland versluisd.

In totaal gaat het om minstens 38 feiten, waarvan meerdere voertuigen al werden teruggevonden in Polen. In 2014 paste dezelfde bende die tactiek ook in Duitsland toe. 'Diverse bendeleden zijn er veroordeeld en internationaal op te sporen. Het is duidelijk dat de dadergroep is uitgeweken naar België om hun handel zonder schroom verder te zetten', klinkt het bij het parket. Op 24 januari werden bij een gecoördineerde actie heel wat verdachten opgepakt. Bij de actie was ook de politie van de zones Neteland, Brussel Hoofdstad, Lier, Turnhout, Rupel en Beringen betrokken. De huiszoekingen leverden heel wat bezwarend materiaal. De luxevoertuigen van de bendeleden werden in beslag genomen.

(foto : Pixabay)