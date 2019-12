Oplossing en nieuwe thuis voor alle Parkwijk-bewoners in Niel

Via de intercommunale Igean heeft het Nielse gemeentebestuur 11 assistentiewoningen en 3

appartementen aangekocht voor de bewoners van de Parkwijk.

“Zo is er, voor alle bewoners van de Parkwijk een oplossing en een nieuwe thuis gevonden”, zegt een heel tevreden schepen voor Woonbeleid Anne Troch (Open VLD). “Ik hoop dat de bewoners zich ook in hun nieuwe woning snel thuis zullen voelen.”

De meeste bewoners van de Parkwijk verhuizen binnenkort naar de mooie, nieuwe assistentieflats

van residentie Den Biezerd in de Rector De Somerstraat. De andere aangekochte appartementen

liggen in de buurt van die assistentieflats of in het centrum van Niel. “We stellen nu alles in het werk om ook administratief alles zo snel mogelijk in orde te brengen. Er moeten nog een aantal aktes verleden worden bij de notaris. We laten aan alle bewoners zo snel mogelijk hun verhuisdatum weten. Ook bij het praktisch plannen en organiseren van die verhuis, krijgen de bewoners alle hulp.”

Bij iedereen die vandaag nog in de Parkwijk woont, worden, na de feestdagen, de CO- en brandmelders gecontroleerd. De deadline van 3 januari vervalt. Wie vandaag nog in de Parkwijk woont, kan nog even in de Parkwijk blijven wonen tot aan de effectieve verhuis. Eind februari – begin

maart zouden alle bewoners uit de Parkwijk verhuisd moeten zijn naar een nieuwe en vooral

kwalitatief betere woonst. Eerder dit jaar nam de Nielse OCMW-raad de ingrijpende beslissing om de 30 seniorenwoningen van de Parkwijk aan de Matenstraat niet te renoveren. De huisjes voldoen niet langer aan de

hedendaagse normen van wooncomfort en veiligheid. De bewoners werden, door een maatschappelijk assistente, intensief begeleid in hun zoektocht naar een nieuwe woonst. Alle woonwensen en -noden werden in kaart gebracht. De voorbije maanden werden, samen met de huisvestingsambtenaar, vele woningen bezocht. Tegen 3 januari zal de helft al verhuisd zijn, de andere helft verhuist medio februari.