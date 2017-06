Oplossing gevonden voor Max

De reportage over Marco en zijn hond Max heeft de atv-kijker niet onberoerd gelaten. Er kwamen massaal veel reacties en er is een oplossing in de maak.

In het middagnieuws (en op de website) lieten we Marco aan het woord, die een oplossing zocht voor zijn hond Max. Hij vond geen opvang en vreesde dat hij zijn trouwe viervoeter moest laten inslapen. Na de reportage werden we op de atv-redactie overstelpt met reacties van bezorgde mensen. We kregen honderden mails, telefoontjes, berichten via Facebook en andere sociale media. We hebben die allemaal doorgespeeld aan Marco en die liet ons weten dat er een oplossing in de maak is. Gelukkig maar. De dierenliefde onder onze kijkers en volgers is blijkbaar heel erg groot.

