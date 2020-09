Oplossing voor geluidsschermen langs E313 in Borgerhout

De liften die verdieping -1 van het premetrostation Opera verbinden met het Operaplein zijn al enkele weken defect. Dat is het gevolg van waterinsijpeling na zware regenval. De herstelling is volgens parkinguitbater Indigo niet eenvoudig, omdat de printplaten van de lift beschadigd zijn. Maar er wordt werk van gemaakt en binnen een week of drie zouden de liften weer moeten functioneren.