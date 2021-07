Nieuws Oplossing voor leerlingen van basisschool K'Do na instorting

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

De 220 leerlingen van de Muzische basisschool K'Do zullen in september het schooljaar kunnen starten in het gebouw in de Schildersstraat waar de school tot nu toe gevestigd was. K'Do was een van de twee scholen die zijn intrek zou nemen in het ingestorte gebouw op Nieuw-Zuid. De school kan in de Schildersstraat blijven tot begin volgend jaar. Tegen die tijd gaat K'D op zoek naar een andere oplossing. Die komt er bij voorkeur op het Zuid, in een bestaand gebouw, of in een nog te plaatsen modulair gebouw.