Opluchting bij Antwerp na late winning goal: "William was vandaag de redder in nood"

In de Jupiler Pro League heeft Antwerp gisteren zijn tweede zege van het seizoen gepakt. Al moesten de meegereisde fans in Moeskroen wel erg lang wachten op het verlossende doelpunt. In minuut 81 kopte Owusu raak en daarmee pakt de Great Old een knappe 7 op 9. Volgende week zondag komt kampioen Club Brugge op bezoek op de Bosuil. Faris Haroun, Simen Juklerod en doepuntenmaker Owusu reageerden voor de camera.