Opmerkelijk goede resultaten van de flitsmarathon

Op woensdag 19 april nam ook de verkeersdienst van de Politie Antwerpen deel aan de nationale flitsmarathon. Slechts 4,5 % van de bestuurders die gecontroleerd werden, reed te snel.

In 24 uur tijd heeft de verkeerspolitie zo goed als non-stop snelheidscontroles gehouden. Over het ganse grondgebied van de stad en de Antwerpse districten werden mobiele dispositieven opgericht. De medewerkers die het snelheidstoezicht voor hun rekening namen, verplaatsten zich tijdens de flitsmararthon over 18 locaties. Het was de bedoeling om in te zetten op verkeersveiligheid en daardoor het aantal verkeersongevallen te doen dalen.