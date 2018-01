In de volkstuintjes in de Zwaantjeslei in Merksem vond een opmerkelijke diefstal plaats.

Een volière in een van de volkstuintjes werd opengebroken en de 36 vogels werden vermoedelijk gestolen. Van een mogelijke dader is voorlopig geen spoor. De politie is op zoek naar de dader.

(foto : Pixabay)