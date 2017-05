In Antwerpen is een man van 54 vermist die gisteravond in de Schelde is gevallen ter hoogte van de De Gerlache-kaai. Alles wijst er op dat het om een ongeval gaat. De man zou dronken geweest zijn. Getuigen zagen hoe de man rond 8 uur in het water belandde en meteen kopje onder ging. De stroming kan erg sterk zijn in de Schelde ter hoogte van de kaaien. Ondanks een zoektocht van de brandweer en de politie is de man nog niet teruggevonden. Zijn partner, die het ongeval zag gebeuren, kreeg slachtofferhulp aangeboden. Dat bevestigt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie.