Opmerkzame buren informeren wijkteam over drugshandel

De politie heeft een drugsdealer kunnen oppakken dankzij alerte buurtbewoners in Wilrijk.

Het wijkondersteuningsteam van Zuid kreeg via bewoners uit de omgeving van de Pater de Dekenstraat te horen dat er mogelijk drugs verkocht werden in de omgeving. Het wijkteam hield een observatie en kon het voertuig, dat de getuigen gesignaleerd hadden, opmerken. Er was duidelijk te zien hoe er iets verhandeld werd, wellicht drugs. Gezien dat vermoeden werden de koper en het voertuig gecontroleerd.

De koper gaf onmiddellijk toe dat hij net drugs gekocht had. De bestuurder en de passagier van de wagen (21 en 19 jaar), die wat verderop aan de kant was gezet, hadden een grote som geld op zak. Er werden ook nog 12 verkoopsklare dosissen cocaïne gevonden. Het voertuig, het geld en de drugs werden in beslag genomen. De bestuurder wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De passagier mocht na verhoor beschikken. De koper van 47 jaar kreeg een minnelijke schikking voorgesteld.

(foto Google Street View)