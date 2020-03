Het drum ‘n’ bass- en dubstep-event Rampage heeft een nieuwe datum : vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Het event in het Sportpaleis moest worden afgelast door de maatregelen in de strijd tegen het Coronavirus. Daardoor dreigde de organsiatie in moeilijke papier te komen. Maar nu is er dus een nieuwe datum en zo goed als alle acts die op het programma stonden, hebben opnieuw toegezegd. (bekijk hieronder de reportage over de annulatie)