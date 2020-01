Drie matchen, zover staat Antwerp nog van de Beker van België. Maar voor het die trofee op de Heizel in de lucht mag steken, moeten de spelers van the Great Old eerst nog voorbij Kortrijk geraken. Donderdag is de heenmatch in de halve finale van de Beker, en dat in eigen huis. Antwerp hoopt op de Bosuil meteen het verschil te kunnen maken.