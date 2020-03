Opnieuw aanmelden eerste jaar secundair onderwijs

Ouders die hun kind voor het schooljaar 2020-2021 willen inschrijven voor het eerste jaar van het secundair onderwijs, doen dit opnieuw online via het aanmeldsysteem ‘Meld je aan’. Zo krijgt iedereen dezelfde kans om zijn of haar kind in te schrijven in de school van voorkeur en wachtrijen aan de schoolpoort te vermijden. Dit werd beslist op de algemene vergadering van het Lokaal OverlegPlatform (LOP), waarin alle secundaire scholen vertegenwoordigd zijn.

Het inschrijvingsdecreet van mei 2019 werd begin november door de Vlaamse regering uitgesteld en zal in 2020 worden aangepast. Voor de organisatie van de inschrijvingen wordt tijdelijk teruggevallen op het oude inschrijvingsdecreet.

Omdat het oude decreet niet verplicht tot aanmelden, was het niet duidelijk hoe er komend schooljaar in Antwerpen wordt ingeschreven voor 1A of 1B. In een algemene vergadering van het LOP werd door de scholen gestemd en met een meerderheid beslist om opnieuw met het online aanmeldingssysteem ‘Meld je aan’ te werken.

Communicatie ouders

Alle ouders met een kind dat naar het eerste jaar secundair gaat, kregen begin februari meer informatie over het aanmelden. In de brochure staat meer uitleg en de exacte data van aanmelden en inschrijven. Een overzicht van scholen en infomomenten staat ook opgelijst. Gezien de richtlijnen rond het coronavirus, worden op scholen alle lessen opgeschort tot en met 3 april. De scholen gaan strikt genomen niet dicht, er moet wel opvang georganiseerd worden. De organisatie van de infomomenten wijzigt hierdoor dus ook. Ouders informeren zich best via de website van de scholen of bellen de scholen voor meer concrete informatie.

Periodes aanmelden

Aanmelden met voorrang is intussen afgelopen. Alle kinderen die met voorrang zijn aangemeld hebben een plaats. Het gaat in totaal om 1498 kinderen.

In een tweede aanmeldperiode kan iedereen zonder voorrang aanmelden. Ouders houden er best wel rekening mee dat een aantal vrije plaatsen al opgevuld zijn door kinderen die met voorrang hebben aangemeld. Een overzicht van de vrije plaatsen staat vanaf 13 maart 12 uur bij ‘info over scholen’ op https://meldjeaan.antwerpen.be. Aanmelden startte op 16 maart vanaf 9.30 uur en loopt tot en met 3 april tot 17 uur. Daarna kunnen ouders hun kind inschrijven in de toegewezen school.

Telefonische aanmeldhulp

Omdat aanmelden via aanmeldpunten en scholen niet kan door de richtlijnen rond het coronavirus, is er telefonische hulp voorzien bij het aanmelden. De helpdesk begeleidt ouders bij hun aanmelding en kan de aanmelding ook effectief registreren.

De helpdesk is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9 tot 16 uur op het gratis telefoonnummer 0800 62 185, mail: helpdesk.meldjeaan@antwerpen.be.

Eerlijke manier verdeling vrije plaatsen

Ouders hoeven ook dit jaar niet te gaan aanschuiven aan de schoolpoort. ‘Meld Je Aan’ is een eerlijke manier om de vrije plaatsen te verdelen. Het systeem houdt ook rekening met de voorkeur van de ouders. Ze kunnen verschillende scholen opgeven. Een kind krijgt nooit een school toegewezen krijgen waarvoor niet is gekozen.

Meer informatie: http://meldjeaan.antwerpen.be.