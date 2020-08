Opnieuw aanslag in de De Gryspeerstraat

Vannacht is opnieuw een aanslag gepleegd in de De Gryspeerstraat in Deurne. Ditmaal werden er schoten gelost.

Gisteren nog ontplofte er nog een granaat in een voormalige apotheek. De daders hadden zich wellicht van pand vergist en hebben vannacht het huis naast de apotheek beschoten. Dat huis is eigendom van een familie die banden had of nog heeft met het drugsmilieu. Maar zij zouden er niet meer wonen. Het lijkt erop dat de dader of daders zicht op nieuw vergist hebben. Het is al de vijfde aanslag in enkele dagen tijd in Antwerpen.

(foto GVA)