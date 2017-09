Opnieuw agenten aangevallen in Borgerhout

Iets voor 17 uur vrijdagmiddag kwam er een oproep binnen dat een dief was betrapt in de Kunsthumaniora in de Karel Oomsstraat in Antwerpen. De verdachte werd door iemand van de poetsploeg van de school aangetroffen in een lokaal waar hij niks te zoeken had, in het bezit van een iMac. Toen hij hierop werd aangesproken, zette de man het op een lopen, achtervolgd door een leerkracht.De dief vluchtte een appartementsgebouw in, wat verder in de straat, waar de leerkracht hem kon tegenhouden. De verdachte gaf het niet op en sprong vanuit een raam op de eerste verdieping naar een binnenkoertje achter het gebouw. Daar werd hij door een van de toegesnelde patrouilles, een Snel Respons-Team, opgepakt. De 39-jarige man uit Hoboken, gekend voor een waslijst aan feiten, stond ook nog geseind voor een verhoor in een andere zaak. Het gerechtelijk lab kwam naar de school voor sporenonderzoek. Die ochtend was er uit hetzelfde lokaal al een iMac gestolen. Er wordt nu onderzocht of de betrapte dief ook hier iets mee te maken heeft.