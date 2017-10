Samenscholingsverbod in wijk rond de Brederodestraat

Bij de rellen in de omgeving van de Brederodestraat in Antwerpen zijn in totaal een veertigtal personen bestuurlijk aangehouden. Bart De Wever heeft een samenscholingsverbod afgekondigd.

Er werden gisteren twee mensen gerechtelijk aangehouden voor illegale wapendracht. Vier personen, onder wie een inspecteur van de Antwerpse politie, raakten gewond. Twee van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. Nadat er vrijdag al een grote vechtpartij was uitgebroken, kwam het gisteravond opnieuw tot opstootjes aan een café in de Brederodestraat.

"Leden van het bemiddelingsteam werden er belaagd door een honderdtal mensen. Vrij snel konden de opgetrommelde politiemachten de situatie onder controle krijgen. Eén politieman liep daarbij wel verwondingen op en werd naar het ziekenhuis gevoerd", zegt de politie. Hoewel de situatie dan even onder controle leek te zijn, verstoorden de relschoppers vanaf 22 uur opnieuw de rust. Ze gingen de politie te lijf met stokken, metalen staven en zelfs brandbommen. "Er was ook sprake van vuurwapenvertoon, maar dat kan de politie niet met zekerheid bevestigen. Wel is er een softgunwapen gevonden", luidt het.

Ondertussen kondigde de Antwerpse burgemeester Bart De Wever een plaatselijk samenscholingsverbod van minstens een week af in de Brederodewijk, "om de orde te herstellen en de veiligheid van de Antwerpenaren te waarborgen". Eens de situatie rond de Brederodestraat weer onder controle was, bleef de politie nog enkele uren patrouilleren in de omgeving om het samenscholingsverbod op te volgen. "Verschillende groepjes schonden het verbod waardoor de politie de betrokkenen bestuurlijk heeft aangehouden."