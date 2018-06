Opnieuw & Co koploper hergebruik in Vlaanderen

Initiatieven als “Mei plasticvrij” tonen aan dat Vlaanderen steeds meer belang hecht aan het verminderen van de afvalberg. Hergebruik is daarbij een betere optie dan recycleren, verbranden of storten van afval. De tien gemeenten uit het verzorgingsgebied van Opnieuw & Co zijn al enkele jaren koploper binnen Vlaanderen wanneer het gaat over hergebruik.

Het succes van kringloopcentra wordt uitgedrukt in kilogram hergebruik per inwoner per jaar. Dat hergebruik start natuurlijk bij het inzamelen van herbruikbare goederen en daar zetten de tien gemeenten van Opnieuw & Co zich massaal voor in. Het gaat dan om Duffel, Nijlen, Kontich, Mortsel, Lier, Lint, Edegem, Boechout, Hove en Ranst.

In 2017 werd er bijna 14 kilogram per inwoner in hergebruik gebracht door Opnieuw & Co. OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij verwacht dat de kringloopwinkels in Vlaanderen ervoor zorgen dat tegen 2022 zeven kilogram per inwoner in hergebruik wordt gebracht. Opnieuw & Co zit op dit moment dus al bijna aan het dubbel. De inwoners van de gemeenten brachten samen meer dan 6 miljoen kilogram aan goederen binnen, een record. Er werden in 2017 niet enkel enorm veel goederen gedoneerd aan Opnieuw & Co, maar er vonden ook meer goederen dan ooit een nieuwe thuis. Maar liefst 2 199 977 goederen wisselden van eigenaar en zo’n 401 738 klanten gingen met hun nieuwe aankopen naar huis.