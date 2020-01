Opnieuw & Co start met nieuw initiatief : textiel aan huis ophalen in Ranst

Opnieuw & Co en het lokaal bestuur Ranst hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten die ingaat vanaf het begin van dit jaar. Opnieuw & Co haalt vanaf nu vier keer per jaar huis-aan-huis textiel op in de gemeente Ranst.

De activiteiten van Opnieuw & Co groeien jaarlijks, elk jaar worden meer en meer goederen opnieuw in omloop gebracht, deze stijging kan enkel worden volgehouden indien er meer goederen worden ingezameld. De textielophalingen in Ranst zijn dus een opsteker voor Opnieuw & Co.

“Wij zijn bijzonder blij dat we vanaf dit jaar ook textiel kunnen ophalen in Ranst.” Aldus Opnieuw & Co directeur Koen Goemans. “Het textiel dat we inzamelen komt lokaal weer in omloop en dat is goed voor het milieu. Daarbij creëren we met onze groei ook meer sociale tewerkstelling. Ik ben de inwoners van Ranst nu al zeer dankbaar voor het textiel dat we bij hen kunnen ophalen.”

De gemeente Ranst haalt nu een gemiddelde van 5,43 kg hergebruik per inwoner per jaar. Daarmee zit Ranst nét boven het Vlaamse gemiddelde van 5 kg per inwoner. OVAM streeft er naar om tegen 2022 een gemiddelde van 7 kg hergebruik per inwoner per jaar te realiseren. Opnieuw & Co en de gemeente Ranst willen die doelstelling minstens halen en streven naar een hoger cijfer. De huis-aan-huis textielophalingen zijn alvast een stap in de goede richting om deze doelstellingen te halen.

Volgens berekeningen van het Nederlandse onderzoeksbureau TNO levert elke ingezamelde kilo goederen, eveneens een besparing op van 1 kg CO2 uitstoot. De textielophaling in Ranst zal dus zorgen voor extra CO2 besparing!

Dit zijn de data waarop Opnieuw & Co in 2020 textiel zal ophalen in Ranst:

Dinsdag 7 januari

Dinsdag 7 april

Dinsdag 7 juli

Dinsdag 3 november