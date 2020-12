De gemeente Boechout wil een hondenweide aanleggen en is volop bezig met de ideeën en plannen daarrond. De eerste stap was een online enquête. Op basis daarvan bracht een tijdelijke adviesraad haar advies over aan het gemeentebestuur, met onder andere enkele suggesties voor een locatie. Boechout hoopt volgend jaar over te gaan tot de realisatie.