Opnieuw & Co zoekt eigenaar van uniek fotoalbum met allemaal Hollywoodsterren

Opnieuw & Co is op zoek naar de eigenaar van een uniek fotoalbum. Dat album bevat foto's van Hollywoodsterren.

Eind vorige week werd er aan het geefpunt bij Opnieuw & Co Winkel Mortsel een persoonlijk fotoalbum binnen gebracht. Medewerker Kris zag dat op alle foto’s in het boek dezelfde vrouw staat die poseert met de grootste Hollywoodsterren uit de jaren ’90. Onder meer Bruce Willis, Will Smith, Nicole Kidman, Denzel Washington, Johnny Depp, John Travolta, Julia Roberts, de onlangs overleden Kirk Douglas, Jack Nicholson, Anthony Hopkins, noem maar op, zijn allemaal terug te vinden in het fotoalbum. Met al deze sterren staat de vrouw op de foto. Het boek bevat een 200-tal foto’s.

Het zijn geen foto’s op de rode loper of op massa events, het lijkt er op dat de sterren tijd hebben gemaakt om met de vrouw op de foto te gaan. Alle foto’s hebben op de achterkant een precieze datum, ze werden gemaakt tussen 1992 en 1995. We gokken dat de vrouw op alle foto’s op dat moment tussen de 55 en 65 jaar was.

Kende de vrouw de sterren persoonlijk? Gaat het hier om een Vlaamse vrouw? Vragen waar we geen antwoord op weten maar het is wel duidelijk dat het om een bijzonder boek gaat, Opnieuw & Co vermoedt dat het boek per ongeluk werd binnen gebracht.

“Het boek werd binnen gebracht in een doos waar ook huisraad en kleding in zat, het zou kunnen dat het om een overleden persoon gaat wiens kamer in een rusthuis snel moest worden leeg gemaakt en dat zo het album per ongeluk tussen andere spullen is beland” legt medewerker Kris uit.

Opnieuw & Co hoopt dat het boek opnieuw bij de vrouw of haar nabestaanden terecht komt. De Facebookpost van Opnieuw en Co werd al gretig gedeeld.