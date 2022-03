Opnieuw autobrand in Hoboken, de dertiende al ...

Alweer is vannacht een wagen uitgebrand in Hoboken, ditmaal in de Zeelandstraat. In de nacht van zondag op maandag raakten twee straten verderop, in de Frieslandstraat, ook al twee auto’s beschadigd na brandstichting. De brandweer kreeg de melding van de nieuwe autobrand afgelopen nacht binnen rond half vijf. Het voertuig stond geparkeerd in de Zeelandstraat ter hoogte van de parking van dierenwinkel Maxi Zoo en brandde achteraan volledig uit. Ook een bestelwagen raakte beschadigd. Het is al de dertiende autobrand in de Hobokense wijk Portugezenhoek in minder dan twee maanden tijd. Vermoed wordt dat in de buurt een pyromaan aan het werk is. De politie vraagt verdachte zaken te melden bij de Blauwe Lijn.