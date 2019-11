'Opnieuw bewoning in Doel? Daar moeten middelen tegenover staan'

Indien de Vlaamse regering kiest voor nieuwe bewoning in Doel, moeten daar middelen tegenover staan. Dat zegt burgemeester Marc Van de Vijver van Beveren.

Nadat de vorige Vlaamse regering koos voor het behoud van Doel, volgen binnenkort gesprekken over de invulling van de toekomst van het polderdorp, dat jarenlang bedreigd werd. Maar die blijven binnenskamers, zegt Van de Vijver. De vorige Vlaamse regering koos voor een uitbreiding van de Antwerpse haven met behoud van Doel. Dat dorp was door de dreigende uitbreidingsplannen volledig vervallen en heel wat bewoners waren al vertrokken. Onder welke vorm Doel een nieuwe toekomst krijgt is nog niet duidelijk.

Onder de nieuwe Vlaamse regering wordt een bureau samengesteld dat enkele voorstellen moet uitwerken. Of het ooit terug zal leven in Doel? 'We zullen zien. Dat hangt af van de Vlaamse regering. Maar als er gekozen wordt voor bewoning, moeten daar middelen tegenover staan', laat burgemeester Marc Van de Vijver donderdag optekenen.

In Beveren stelt Google vandaag een documentatie-website voor waar bezoekers digitaal archiefstukken uit de rijke geschiedenis van het polderdorp kunnen raadplegen. 'Zo kan je bijvoorbeeld inzoomen op veldslagen en brandstichtingen van ruim 200 jaar geleden', zegt communicatieverantwoordelijke Michiel Sallaets van Google België.