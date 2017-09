Opnieuw brand in Kasteel Lindenbos aan Boomsesteenweg

Het heeft vroeg vanochtend opnieuw gebrand in kasteel Lindenbos aan de Boomsesteenweg in Aartselaar. Daar is de voorbije jaren al meermaals brand uitgebroken.

Het hele kasteel stond volgens de brandweer in lichterlaaie. Er staat nagenoeg niets meer in het kasteel. Maar het zijn de houten vloeren en trappen die in brand stonden. De vlammen sloegen zelfs achteraan uit het gebouw. Mogelijk is het vuur aangestoken. De brandweer kreeg het na een uur onder controle, maar moest nog lange tijd nablussen. Er raakte niemand gewond.

Foto: Gazet van Antwerpen - BFM