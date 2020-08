Opnieuw Chinees lichtfestival in Antwerpse Zoo

In de Antwerpse Zoo en Planckendael hebben ze iets om naar uit te kijken. Daar hebben ze het door de coronacrisis ook heel moeilijk. Het aantal bezoekers is fors teruggevallen.

Maar vanaf eind november komt er weer wat licht in de duisternis. Letterlijk dan. Want de ploeg van China Light strijkt dan weer neer in de Zoo en dit jaar voor het eerst ook in dierenpark Planckendael. In Antwerpen draaide het lichtfestival vorig jaar nog rond de Jungle Book. Dit jaar kiezen de makers voor Alice in Wonderland. In Planckendael komen dan weer Dino Lights. En zo hoopt de Zoo deze moeilijke zomer toch wat te kunnen doorspoelen.