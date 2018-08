Opnieuw drie dealers gevat

De wijkonderzoeksteams van de regio's West en Oost hebben de voorbije dagen drie drugsdealers gevat bij verschillende acties. In totaal werden 4 verdachten (3 dealers en 1 koper) gearresteerd en voorgeleid.

Regio Oost

Het wijkonderzoeksteam regio Oost hield naar aanleiding van klachten uit de buurt toezicht op een huis dicht bij de grens met Wijnegem. Ze konden de dealer en een koper uiteindelijk op heterdaad betrappen en arresteren. Beide verdachten schonden ook hun probatiemaatregelen en werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het WOT nam 99 XTC-pillen, 266,2 gram ketamine, 289,2 gram speed, een kleine hoeveelheid cannabis en wat LSD en GHB in beslag. Verder werden er weegschalen, 4 gsm-toestellen en 180 euro cash meegenomen.

Regio West

Het wijkonderzoeksteam regio West kon in de buurt van de Meir en op het Zuid twee dealers vatten. Tijdens hun actie kregen ze bijstand van het wijkteam, de mobiele eenheid en een drugshond van de federale politie. Tijdens één huiszoeking werd 180,5 gram cannabis, 50 euro, een precisieweegschal en een gsm in beslag genomen. Op de andere locatie ging het over een dealer die drugs verkocht vanuit zijn woning. Hier werden 3 gsm's en kleine hoeveelheden XTC, cocaïne en hasj in beslag genomen, alsook meer dan 2 000 euro cash geld. Beide verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

(Bericht en foto Politie Antwerpen)