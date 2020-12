Antwerpen heeft er definitief voor gekozen om een fiets- en wandelbrug te bouwen over de Schelde. Het alternatief was een tunnel voor fietsers en wandelaars, maar dat is dus van de baan, omdat de brug aantrekkelijker is voor de stad. De loodsen waren wel bezorgd dat zowel schepen als fietsers lang zouden moeten wachten wanneer de brug open en toe moet. Maar, zegt mobiliteitsschepen Koen Kennis, met goede afspraken valt dat allemaal wel mee.