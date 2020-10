Mobiliteit en Verkeer Opnieuw een pak meer besmettingen in Antwerpen

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in ons land blijft stijgen. Afgelopen dinsdag zijn er voor het eerst meer dan 10.000 nieuwe coronabesmettingen op één dag vastgesteld. Dat is bijna een verdubbeling in vergelijking met een week geleden. Gemiddeld overlijden er nu 35 mensen per dag.