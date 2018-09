Opnieuw enorme hoeveelheden cocaïne aangetroffen

De politie in het Nederlandse Oosterhout heeft verschillende aanhoudingen verricht voor de smokkel van 4 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De drugs hebben een waarde van 100 miljoen euro.

De partij werd woensdag in Antwerpen ontdekt in een container met bananen uit Colombia. De container werd daarna naar Oosterhout getransporteerd. Bij het lossen is de 22-jarige chauffeur van de vrachtwagen aangehouden, net als een 22-jarige Amsterdammer en de 50-jarige bewoner van de woning naast de loods waar de container werd gelost. In de loods en de woning werd communicatieapparatuur in beslag genomen. Nadien zijn nog twee Belgen van 21 en 38 jaar opgepakt.

Eerder deze week werden in Oosterhout al vijf mensen aangehouden voor de smokkel van 3.500 kilo cocaïne. Ook die drugs zaten in een zeecontainer die in de haven van Antwerpen werd onderschept. De coke zat eveneens verstopt tussen een partij bananen en werd afgeleverd bij een transportbedrijf in Oosterhout. De politie noemt het verband 'erg toevallig'. Een eventuele connectie wordt wel onderzocht, maar vooralsnog is die niet gevonden.